Farmacap: Ugl, dimissioni commissario e dg portano a messa in liquidazione

- "Dopo cinque anni arriva il verdetto finale, la liquidazione coatta è il risultato di una gestione sorda e incapace di prendere scelte per il bene della città. A nulla infatti sono serviti i continui solleciti nonché le richieste e le proteste portate avanti da tutte le Oo. Ss. Se appena tre mesi fa non avessimo lanciato l’allarme come organizzazione sindacale sulle enormi criticità e sulla sofferenza finanziaria di Farmacap forse oggi non si sarebbe convocato il secondo Consiglio comunale per venire a conoscenza delle dimissioni dei vertici e della messa in liquidazione". Così in una nota Ugl terziario farmacie Roma e Lazio. "Considerati i ritardi e gli inaccettabili silenzi da parte dell’amministrazione capitolina siamo pronti a dare battaglia in tutte le sedi competenti affinché vengano garantiti i livelli occupazionali, gli attuali inquadramenti ed il numero di farmacie pubbliche attive sul territorio cittadino". (segue) (Com)