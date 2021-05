Farmacap: Ugl, dimissioni commissario e dg portano a messa in liquidazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In più occasioni abbiamo ribadito che l'imminente scadenza elettorale avrebbe complicato qualsiasi intervento risolutivo ed oggi, purtroppo, dobbiamo riscontrare che avevamo ragione - prosegue Ugl -. E' altrettanto evidente che la strategia utilizzata è stata proprio quella di prendere tempo per portare avanti qualsiasi decisione che potesse responsabilizzare coloro che hanno il compito di delineare le linee guida e quindi il futuro dell’azienda speciale. Arrivati a questo punto crediamo che sia ancora possibile recuperare, e l'unica soluzione praticabile ad oggi è quella di sottoscrivere il rinnovo del contratto di servizi scaduto da tempo per consentire una immediata immissione di liquidità che finanzi da una parte i servizi sociali svolti da Farmacap, con il proprio personale, e dell'altra le farmacie che, essendo presidi sociosanitari in zone disagiate, sono in perdita. La Ugl ha chiesto ora in aula le dimissioni di Lemmetti e la costituzione di un tavolo permanente per gestire e concertare questa fase di estrema criticità". (Com)