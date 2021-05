Rai: Di Mare, mai operato censure, forse da Fedez calcoli per avere più visualizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai sull’intervento del cantante Fedez nel corso del concerto del primo maggio ha osservato: "Quello del cantante può essere stato un calcolo per avere più visualizzazioni, like, e consenso. Ma cosa c’entra con la censura? Cosa c'entriamo noi con questo? Non abbiamo mai operato alcuna censura - ha concluso Di Mare -, questo è un imbroglio". (Rin)