Farmacap: assessore Bilancio, Zetema disposta a incorporarla, dimissioni vertici non fermano fusione

- La società partecipata dal Campidoglio "Zetema è disposta a incorporare Farmacap, ha le risorse, i fondi e la possibilità. La strada c'è. Le risorse e le modalità ci sono". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, intervenendo in replica nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria su Farmacap. "Mi prendo i vergogna, e va bene - ha aggiunto in riferimento a quanto affermato dal consigliere M5s Marco Terranova -. Abbiamo indicato i processi di risanamento, i tempi per l'acquisizione degli immobili e, rispetto al piano di risanamento, che non è tanto condiviso all'interno dell'azienda, in base al progetto di fusione i soldi per ripianare le perdite e rilanciare sono stati accantonati in bilancio e possono essere versati. Non abbiamo mai pensato di vendere le farmacie, come qualcuno ha supposto in Aula, ma per mantenere l'azienda pubblica dobbiamo prevedere una forma legittima. Noi portiamo avanti la procedura di fusione - ha concluso -, volevamo farla con i vertici, il dottor Susanna (commissario dimissionario Farmacap, ndr) lo sa, se vogliono dare le dimissioni, lo faremo con altri". (Rer)