Agricoltura: Mipaaf, proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Pac al 15 giugno

- Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al decreto che fissa al 15 giugno 2021 i termini per presentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della Politica agricola comune per il 2021, posticipandoli di un mese rispetto a quanto in precedenza stabilito ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 7 giugno 2018. E' quanto si legge in una nota del dicastero per le Politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, grazie allo schema di decreto, che sarà firmato nelle prossime ore dal ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale regionali e gli organismi pagatori possono posticipare anche il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superfice e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale. I nuovi termini - continua la nota - permetteranno a migliaia di aziende agricole di beneficiare degli strumenti della Pac, senza rischiare di non fare in tempo a presentare le domande perdendo importanti risorse per i bilanci aziendali. Le modifiche, alle domande presentate entro il 15 giugno, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021. (Com)