Colombia: sale a 23 il numero delle vittime in proteste antigovernative

Sale a 23 il numero delle vittime nelle manifestazioni di protesta in corso in Colombia. Lo riporta la Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani. Le proteste sono iniziate lo scorso 28 aprile in protesta con la riforma tributaria presentata in parlamento e continuano nonostante il presidente Ivan Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti. Secondo la Defensoria 17 delle vittime si sono registrate nel dipartimento sud-occidentale di Valle del Cauca, dove più violenti sono stati gli scontri tra forze di polizia e manifestanti. L'agenzia attribuisce almeno dieci omicidi agli agenti della forza pubblica. L'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) porta invece a 31 il numero delle vittime, di cui 17 attribuibili con certezza alla forza pubblica.