Colombia: sale a 23 il numero delle vittime in proteste antigovernative (2)

- Le Nazioni Unite hanno espresso "profonda preoccupazione" per le violenze registrate nella città di Cali, capoluogo del dipartimento di Valle del Cauca. Lo ha dichiarato la portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani Marta Hurtado in un punto stampa. "Il nostro ufficio in Colombia sta lavorando per verificare il numero esatto di vittime (...) Anche i difensori dei diritti umani riferiscono di essere stati molestati e minacciati", ha detto la portavoce. "Ricordiamo alle autorità dello Stato la loro responsabilità di proteggere i diritti umani, compreso il diritto alla vita e alla sicurezza della persona, e di facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di riunione pacifica". Le forze dell'ordine, ha proseguito la funzionaria, "dovrebbero attenersi ai principi di legalità, precauzione, necessità e proporzionalità quando controllano le manifestazioni. Le armi da fuoco possono essere utilizzate solo come misura di ultima istanza contro una minaccia imminente di morte o di lesioni gravi". (segue) (Mec)