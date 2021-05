Terrorismo: Francia, ex brigatisti rifiutano estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nove ex terroristi italiani di estrema sinistra hanno tutti rifiutato l'estradizione durante la prima audizione che si é tenuta oggi alla Corte d'Appello di Parigi. Ad ognuno di loro é stata notificata la richiesta dell'Italia e le date delle prossime udienze. Unico assente del gruppo di 10 ex esponenti di organizzazioni armate di estrema sinistra oggetto dell'estradizione é Maurizio Di Marzio, ancora latitante, la cui condanna andrà in prescrizione il 10 maggio prossimo. (Frp)