Giustizia: Turri (Lega), su commissione d'inchiesta no a soli due relatori Pd-Leu, serve terzo componente di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Roberto Turri, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, afferma che "quanto accaduto oggi nella riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia è la dimostrazione che una certa parte politica predica bene, ma razzola male. Nella prima seduta sull'istituzione della commissione di inchiesta sull'uso politico della magistratura sono intervenuto - continua il parlamentare in una nota - denunciando, infatti, l'anomalia della designazione ad opera dei presidenti Brescia e Perantoni dei due relatori espressione dei gruppi di centrosinistra (Pd e Leu). Gli stessi gruppi parlamentari che tanto rumore hanno fatto al Senato sul disegno di legge Zan, accusandoci di volere boicottare il provvedimento, per la commissione d'inchiesta hanno fatto peggio". L'esponente leghista aggiunge: "Infatti, mentre sul ddl Zan il presidente Ostellari, massima garanzia di neutralità, ha mantenuto su di sé la funzione di relatore e non l'ha assegnata a qualche senatore dichiaratamente contrario al ddl, alla Camera questo non è successo perché il presidente Brescia oggi oltre a non averci dato alcuna risposta ha frettolosamente sospeso la seduta e quindi rinviato l'avvio dell'iter. Auspico ci possa essere un ripensamento, seppur tardivo - conclude Turri -, e che venga anche semplicemente aggiunto ai due relatori di centrosinistra uno appartenente ad uno dei gruppi di centrodestra, oggi espressione della stessa maggioranza (Lega e FI)". (Com)