Cimiteri: Celli (RtR), ritardi sepolture rappresentano mancanza rispetto verso città

- "Non bastano scuse dell'Amministrazione e della sindaca, per altro oggi assente dall'Aula, sui drammatici ritardi delle sepolture servono azioni e provvedimenti concreti e urgenti. Riconoscere una dignitosa sepoltura ai nostri cari che se ne vanno è il requisito minimo che i cittadini si aspettano da un'Amministrazione". Così in una nota Svetlana Celli, consigliera Lista Civica di centrosinistra Roma torna Roma in Assemblea capitolina. "Invece le uniche risposte che sono arrivate sono state in burocratese. Anche noi consiglieri per i cittadini che ci segnalano problemi non abbiamo più parole - spiega Celli -. Non si può scaricare la responsabilità sul Covid-19, perché già 4 anni fa nella mozione di agosto 2017 la Giunta chiedeva l'ampliamento degli impianti per la cremazione. E le memorie rimangono agli atti, non spariscono come gli assessori. I sei milioni destinati nell'ultima manovra sono insufficienti - aggiunge -. Serve un lavoro serio per Roma, perché lentezza, incapacità di innovare stanno affossando la città. Da due anni denunciamo la situazione difficile dei nostri cimiteri con manifestazioni, mozioni, interrogazioni: tutto disatteso da questa Giunta e questo atteggiamento manca di rispetto verso la città. Siamo di fronte a una gestione scellerata delle Partecipate, perché questa Giunta sceglie sempre di non scegliere. Eppure oggi le chiacchiere non bastano più. Per migliorare le risposte ai cittadini servono azioni immediate da parte di questa Amministrazione", conclude.(Com)