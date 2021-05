Farmacap: no a liquidazione o privatizzazione, ok a due odg in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea Capitolina straordinaria su Farmacap ha dato il via libera a due ordini del giorno. Un primo a firma del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, che ha impegnato la sindaca Virginia Raggi e la giunta "a garantire a Farmacap, vera risorsa e presidio di prevenzione radicato nel territorio, le condizioni finanziarie necessarie a evitare la liquidazione o, in alternativa, la trasformazione in Società per azioni" e "a richiedere con la massima urgenza al commissario straordinario di predisporre un piano di risanamento che preservi Farmacap come azienda speciale comunale e di motivare adeguatamente eventuali operazioni possibili con la trasformazione in Spa, ma inibite dalla conferma della veste giuridica di azienda speciale comunale". Un secondo ordine del giorno della Lega, a prima firma del capogruppo Maurizio Politi, ha impegnato la sindaca e la giunta "affinché si rigetti qualsivoglia previsione di un percorso di privatizzazione e/o liquidazione dell'azienda speciale Farmacap". In Aula Giulio Cesare la sindaca di Roma Virginia Raggi ha assistito alla seduta ma non è intervenuta. (Rer)