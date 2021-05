Omicidio Cerciello Rega: ore di attesa per la sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore di attesa davanti all'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma per la sentenza per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega ucciso nel quartiere Prati in via Pietro Cossa nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Da stamattina alle 11 circa è in corso la camera di consiglio della prima Corte d'Assise del tribunale di Roma che deve giudicare i due giovani americani Finnegan Lee Elder, l'accoltellatore materiale, e Gabriel Natale Hjorth per entrambi la procura ha chiesto l'ergastolo. Attesa spasmodica anche per la vedova Rosa Maria che aspetta notizie dalla sua casa a Roma. (Rer)