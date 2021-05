© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA:- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa per il lancio del progetto di riammodernamento della Rinascente di Piazza Fiume (ore 10:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione di "Iper - festival delle periferie" (ore 12)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene alla conferenza stampa di presentazione di "Iper - festival delle periferie" (ore 11:30)VARIE:- L’Università eCampus presenta un incontro online di educazione civica dedicato alle dipendenze e al consumo di sostanze, dal titolo "Uso, abuso e dipendenze. Smetto quando voglio?" rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado del Lazio per l’anno scolastico 2020/21 e realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Lazio (ore 11)- Il Commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, terrà una video conferenza stampa alla quale sono invitati a partecipare i presidenti e gli assessori regionali e i rappresentanti dei sindaci di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per illustrare le nuove ordinanze approvate dalla Cabina di coordinamento, che saranno emanate il giorno stesso (ore 11) (segue) (Rer)