Comuni: Di Maio, bene convergenza bipartisan, adesso tavolo operativo

- “Contento che ci sia la convergenza di tutte le forze politiche in merito al patto sugli enti locali". Lo ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio a margine del G7 di Londra, prima di ripartire per Roma. "E' necessario intervenire con una norma ad hoc per sostenere i comuni in dissesto e in pre dissesto. La vice inistra Castelli sta già organizzando un tavolo operativo al Mef con tutte le forze politiche, coinvolgendo anche gli enti locali. È un grande segno di responsabilità da parte di tutti, avanti così”, ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)