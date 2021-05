Lavoro: Gribaudo (Pd) su sicurezza, serve cambio di passo con sostituzione vertici agenzie ispettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale del Partito democratico, "è inaccettabile morire sul lavoro. Il lavoro deve essere dignità e possibilità di costruire la propria vita". Nel corso della diretta di Radio Immagina dedicata alla sicurezza sul lavoro, la parlamentare ha aggiunto: "Troppo spesso il lavoro è occasione di morte, come purtroppo testimoniano dati impietosi e questa strage deve essere fermata. Deve essere chiaro che c’è un problema di competenze e di carenza di personale. Io stessa chiesi lo scorso anno l’assunzione di 10 mila ispettori". La responsabile della missione Giovani del Pd ha, inoltre, precisato che "nella precedente legislatura fu fatta una riforma che prevedeva una riorganizzazione del sistema, con la creazione di un unico soggetto ispettivo, a fronte dei sette attuali. Quella riforma però non ha funzionato perché era a costo zero. Serve costruire un modello davvero efficace e rapido rispetto al tema della certificazione degli infortuni e della previsione della sanzione e di tutta la filiera dei controlli, che oggi è troppo frammentata. Dobbiamo pertanto ripartire non solo con delle norme, che sono necessarie, ma interrompendo questa frammentazione dei controlli, restringendo la cerchia dei corpi ispettivi ed avere più attenzione a una cultura della sicurezza basata non solo dall’azione sanzionatoria, ma soprattutto radicando una cultura della prevenzione". Secondo l’esponente democratica, "serve un effettivo cambio di passo, peraltro già annunciato dal ministro Orlando, attraverso la sostituzione dei vertici delle agenzie ispettive poiché la gestione è stata sin qui fallimentare".(Com)