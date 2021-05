Rai: Faraone (Iv), Di Mare contesta a Fedez ciò che è stato fatto a Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, intervenendo in commissione di Vigilanza Rai, ha affermato: "Di Mare accusa Fedez di ciò che Report ha fatto con Renzi: hanno accusato l’artista di aver tagliato le dichiarazioni della vicedirettrice di Rai Tre, ma è la stessa sorte che ha subito Renzi che ha risposto per oltre un’ora alle domande di 'Report'. Eppure - ha aggiunto l'esponente di Iv - quello che è andato in onda è stato manipolato e strumentalizzato". (Rin)