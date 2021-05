Usa: Biden, da piano di salvataggio 28,6 miliardi per sostegno a ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Piano di salvataggio americano” messo a punto dall’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, prevede l’utilizzo di 28,6 miliardi di dollari per sostenere il settore della ristorazione. Lo ha affermato lo stesso Biden, spiegando i dettagli del nuovo pacchetto di stimolo economico elaborato dal governo federale. I ristoratori, a partire da lunedì 10 maggio, potranno richiedere gli aiuti, che saranno destinati a coprire parte delle spese per i salari, gli affitti e altre voci. Secondo Biden, il piano sarà in grado di fornire sollievo a "100 mila ristoranti”. Parlando degli effetti visibili del piano, Biden ha affermato che “sta già funzionando” dal momento che la campagna vaccinale procede e l’occupazione sta gradualmente ma decisamente crescendo. In particolare, come sottolineato dall’inquilino della Casa Bianca in un messaggio su Twitter, il Piano ha già portato al versamento di 163 milioni di assegni per i cittadini Usa e all’inoculazione di 220 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19.(Nys)