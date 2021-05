Imprese: Intesa Sanpaolo, analisti positivi sui risultati del primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo mostra una buona performance nel primo trimestre del 2021, con progressi significativi sul piano della profittabilità e del commerciale. Positivi gli analisti di Citi, che sottolineano un “inizio anno positivo, con risultati solidi e migliori del previsto” e prevedono “una reazione positiva da parte del mercato, a fronte di un margine operativo lordo in miglioramento e la costante attenzione alla qualità degli asset”. Un giudizio positivo è stato espresso anche dagli analisti di Kepler, che hanno ribadito come l’utile netto, pari a 1,5 miliardi di euro, sia superiore alla precedente stima di 1,2. Allo stesso modo, gli analisti hanno sottolineato il corso positivo che sta interessando i costi, che segnano un calo del 2,6 per cento su base annuale. (Rin)