Yemen: inviato Onu Griffiths, “lontani dalla risoluzione” del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha sostenuto pienamente gli sforzi delle Nazioni Unite per la risoluzione del conflitto in Yemen. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, a conclusione di una settimana di incontri con interlocutori yemeniti, regionali e internazionali tenutosi in Arabia Saudita e Oman, secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino "The National". “Stiamo discutendo di questi problemi da oltre un anno - ha dichiarato Griffiths- ma siamo lontani dalla risoluzione”. I negoziati di questa settimana, che hanno coinvolto anche l’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, sono stati complicati dall'assalto degli Houthi alla città di Marib, antica capitale del regno di Saba, nonché ultima roccaforte settentrionale del governo. L’amministrazione di Joe Biden sta tentando di porre fine al conflitto, che si protrae ormai dal 2015. (Res)