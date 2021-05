© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 6 maggio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2460m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: lo scenario meteorologico rimane caratterizzato da correnti occidentali. Tempo in prevalenza soleggiato seppur con nubi irregolari in transito. Verso sera tendenza ad aumento dell'instabilità specie sui rilevi alpini tra Val d'Aosta e alto Piemonte dove non si esclude qualche piovasco. Clima gradevole. (Rpi)