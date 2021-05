Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), Partiti lavori per completamento via Giacomo Brogi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiti i lavori per il completamento di via Giacomo Brogi e l'innesto con vicolo dell'Annunziatella, l'allaccio in fogna della rete di raccolta acque piovane e l'installazione di quattro pali per l'illuminazione pubblica. Lo scrive su Facebook Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Anche il muro di contenimento del terrapieno presente sulla via sarà bonificato, pulito e messo in sicurezza senza snaturare il suo aspetto originario e sarà realizzato un marciapiede adeguato nel tratto inferiore della via - aggiunge Ciaccheri-. Si tratta di una operazione condotta con il Consorzio per il completamento delle opere di urbanizzazione previste per l'area. Tutte le opere termineranno entro un mese per permettere il completamento di tutte le lavorazioni previste. La via riqualificata verrà aperta al pubblico transito anche veicolare e diverrà un elemento di miglioramento della viabilità locale e faciliterà la libera circolazione in un quadrante strategico del nostro territorio. Si aggiunge un altro tassello al lavoro di cura del territorio che stiamo portando avanti con il lavoro quotidiano della nostra assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci e il pieno coinvolgimento dei nostri uffici tecnici e di tutti quegli attori pubblici e privati che operano sui lavori stradali", conclude Ciaccheri. (Com)