Cinema: Franceschini, sostegno comparto centrale in politiche per ripartenza

- "La portata degli interventi contenuti nel Recovery e quanto fatto in questo anno confermano che c'è una scelta dello Stato sul cinema come politica industriale: non è più solo un tema legato alle politiche culturali, c'è ormai la convinzione che investire in questo settore dia un contributo centrale alla crescita e alla ripartenza economica del Paese". Lo afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, è intervenuto questo pomeriggio all'incontro 'Ritorno al Cinema - La promozione, il prodotto, il sostegno del Mic', iniziativa promossa all'interno delle Giornate Professionali di Cinema "Reload", organizzate da Anec in collaborazione con Anica, sulla ripartenza del mercato cinematografico. "Gli interventi di sostegno alle sale cinematografiche continueranno anche per quelle che hanno riaperto e stiamo ragionando su un meccanismo di incentivo per chi riapre, perché è giusto differenziare per spronare le sale a riaprire. Tutte le attività vanno aiutate - ha proseguito Franceschini - ma ci sono alcuni settori che hanno un valore sociale aggregativo, soprattutto nelle piccole località, come una libreria o una sala cinematografica". (segue) (Com)