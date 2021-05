Cinema: Franceschini, sostegno comparto centrale in politiche per ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la finestra dei trenta giorni tra la prima uscita in sala e quella in piattaforma non voglio assolutamente che sia una misura imposta - ha dichiarato il ministro - sono pronto a rivedere questa misura transitoria e vi invito a stipulare un accordo tra le parti che non appena raggiunto sarà mia premura ratificare con decreto ministeriale. Sul coprifuoco - ha assicurato Franceschini - verificheremo l'andamento dei contagi a metà maggio e in quel momento si vedrà l'impatto che hanno avuto le misure per la ripartenza. Se i dati andranno bene andremo verso una nuova stagione di riaperture che dovremmo accompagnare da sostegni, aiuti e misure innovative e coraggiose", ha concluso il ministro. (Com)