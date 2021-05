Ucraina-Usa: viceministro Esteri Yenin, visita Blinken è segno di sostegno contro aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina considera la visita del segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, come un segnale del sostegno di Washington nel contrasto "all'aggressione" russa. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri ucraino, Yevhenii Yenin, sostenendo che per questo Kiev si aspetta un rafforzamento dell'assistenza nel settore della difesa da parte di Washington. Blinken ha in programma oggi e domani una visita in Ucraina, dove ha in programma incontri con il presidente Volodymyr Zelensky, con il premier Denys Shmyhal, con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, oltre che con parlamentari ucraini e rappresentanti della società civile. "Vorrei ricordarvi che questa visita del segretario di Stato Usa in Ucraina è la prima visita bilaterale in piena regola in una capitale europea", ha dichiarato Yenin parlando all'emittente "Ukraina24" in vista dell'arrivo di Blinken a Kiev da Londra, dove ha preso parte alla ministeriale del G7.(Res)