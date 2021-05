Fisco: FI, pronta nostra riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo domani in commissione Finanze congiunta Camera-Senato la nostra riforma del fisco, la madre di tutte le riforme. È il tassello fondamentale di qualsivoglia politica economica che punti realmente alla crescita e allo sviluppo del Paese, ovvero alla valorizzazione delle imprese e del loro capitale più prezioso, quello umano, cioè i lavoratori. Quattro i punti cardine: semplificazione degli adempimenti, delle procedure e del contenzioso, ovvero la semplificazione dell'intero sistema fiscale per una maggiore facilità di controllo e una lotta più efficace all'evasione; l'abolizione dell'Irap; no all'introduzione di nuove patrimoniali ma attuazione del principio della patrimonializzazione delle imprese incentivando fiscalmente i risparmi che confluiscono nell'economia reale; una vera pace fiscale per sanare il pregresso. Forza Italia da sempre si è contraddistinta per un'azione politica trasparente con una chiara connotazione propositiva. Siamo il partito delle idee e della loro realizzazione". Lo affermano in una nota congiunta il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e i capigruppo azzurri di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto. (Com)