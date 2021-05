Bankitalia: Zennaro (Lega), mantenere flessibilità sul credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella risposta alla nostra interrogazione a prima firma Centemero il governo ci risponde che la Banca d'Italia si farà garante per mantenere la flessibilità sul credito. La Lega continuerà a vigilare e monitorerà le misure 'borrower based', regolate a livello nazionale e basate sulle caratteristiche dei finanziamenti o dei soggetti che li ricevono. Durante la crisi pandemica, infatti, non ci si può permettere una restrizione del credito. L'Italia deve ripartire". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Antonio Zennaro. (Com)