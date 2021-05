Cultura: assessore Galli, "BA Book è concreta testimonianza della vivacità culturale di Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "BA Book è la concreta testimonianza della vivacità culturale di Busto Arsizio e più in generale della Lombardia. La manifestazione, promossa dall'assessore comunale Manuela Maffioli, non ha nulla da invidiare ai festival letterari più noti della nostra regione. E fa leva sulla cultura per rifondare lo spirito comunitario, per ritrovare le ragioni dello stare insieme, che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo un po' smarrito". Così l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, commenta l'edizione 2021 del 'BA Book', la rassegna bustocca dedicata ai libri e all'editoria, che si terrà dal 9 al 16 maggio in una versione rinnovata. La rassegna ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Varese. (Com)