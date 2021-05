Toscana: Sistema Trasporti, ricorreremo a Tar contro nuovo regolamento Taxi a Lucca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante tutte le palesi illegittimità e la mancanza di confronto con le categorie interessate, il consiglio comunale di Lucca ha approvato a maggioranza il nuovo regolamento Taxi/Ncc che saremo costretti ad impugnare al Tar Toscana". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, e l'associato, Antonello Fambrini. "Invitiamo tutta la categoria Ncc ma anche i rappresentanti Taxi a mettersi in contatto con noi per sostenere il ricorso e coordinarsi. - aggiungono - Non solo è mancato il confronto, ma sono mancate delle spiegazioni e soprattutto dei riferimenti normativi su cui discutere. Lo faremo al Tar perché a noi non bastano gli slogan, ma servono regole chiare e soprattutto conformi alla legge". (Com)