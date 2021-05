Decreto Sostegni: Toffanin (FI), lavoro di convergenza per far ripartire Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso sul decreto Sostegni ha "unito tutti i gruppi parlamentari nell’intento di dare risposte efficaci al Paese. Finalmente il Parlamento ha riacquistato un ruolo centrale e determinante nel processo legislativo, con un’azione incisiva sia nell’attività emendativa sia nell’impegnare il Governo ad affrontare altri temi nel Sostegni Bis". Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, relatrice di maggioranza sul decreto Sostegni. "Abbiamo convenuto sui grandi temi di prioritaria importanza e in maniera particolare anche sulla ratio secondo cui impostare il provvedimento: utilizzare le risorse disponibili per un sostegno reale alle esigenze del Paese - ha sottolineato -. Tante le misure che hanno trovato posto nel decreto grazie all’attività emendativa, tra cui quelle fondamentali per abbassare i costi fissi delle imprese in difficoltà, proroghe, esenzioni e agevolazioni fiscali per sostenere i lavoratori, ma anche valorizzazione e sostegno delle attività culturali, sportive, scolastiche, sanitarie. Misure che troveranno la loro più ampia efficacia in combinazione con quelle che, in accordo con il Governo, saranno inserite nel Sostegni bis e che andranno a completare, con nuove risorse, il lavoro fatto dal Parlamento. Il nostro impegno si è concentrato nel fare nei tempi più rapidi possibili un buon lavoro di convergenza e razionalizzazione, lavoro che insieme alla consegna del Pnrr alla Commissione europea, dimostra il cambio di passo responsabile tanto auspicato da questo nuovo Governo di unità nazionale e di salute pubblica. Siamo consapevoli che ancora c’è molto lavoro da fare ma abbiamo la prospettiva di veder ripartire al più presto l’Italia, grazie a vaccini e riaperture, verso una nuova normalità che possa riavviare l’economia e la nostra vita". (Rin)