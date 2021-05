Covid: von der Leyen, a summit Roma concorderemo dichiarazione di principi contro future pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al summit globale sulla Salute, a Roma, il 21 maggio, "concorderemo i principi per guidare la battaglia mondiale contro le future pandemie". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio video in vista del Summit. "La salute è un bene pubblico globale. Deve essere accessibile a tutte le persone in tutti i Paesi", ha dichiarato. "Per questo la presidenza italiana del G20 e la Commissione europea hanno deciso di ospitare il loro Global Health Summit il 21 maggio a Roma. Insieme vogliamo concordare una dichiarazione di principi di Roma. Tali principi possono essere una guida potente. Per prevenire crisi future. E per essere più resilienti di fronte alle future minacce per la salute globale", ha aggiunto. "Questo è il motivo per cui voglio che questa dichiarazione sia incorporata in solide prove scientifiche e nell'esperienza del mondo reale", ha continuato sottolineando l'importanza di avere esperti che affrontano quotidianamente sfide sanitarie globali. (Beb)