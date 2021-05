Mafie: Saccone (Udc), da Condorelli atto di autentica civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gratitudine profonda per un atto di autentica civiltà quella posta in essere da Giuseppe Condorelli, patron dell’omonima azienda produttrice di dolci”. Lo ha detto il senatore Antonio Saccone portavoce dell’Udc, in occasione degli interventi di fine seduta, a palazzo Madama. "Un’azienda motivo di vanto del Paese e della Sicilia. Esprimiamo anche il nostro massimo apprezzamento alle forze dell’ordine protagoniste di queste indagini insieme agli inquirenti che hanno reso possibile l’arresto degli autori delle minacce di morte che erano indirizzate a Condorelli in quanto non aveva voluto pagare il pizzo. La lotta al racket si vince soprattutto con la presenza dello Stato in tutte le sue espressioni. Tutto ciò è fondamentale per non rendere vano il sacrificio di chi, come Libero Grassi e tanti altri esponenti della società civile, ha lottato in prima persona per infrangere il muro dell’omertà", ha concluso il senatore centrista. (com)