Rai: Di Mare, nessuna censura nei confronti di Fedez, discredito verso azienda

- "Questo intervento mi consentirà di chiarire una vicenda che ha creato molto rumore, ma basata sulla manipolazione dei fatti che avrebbe dovuto dimostrare la censura di un’artista da parte della Rai. Censura che non è mai avvenuta". Lo ha affermato il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai sull’intervento del cantante Fedez nel corso del concerto del primo maggio. La vicenda, ad ogni modo, "fa male perché la manipolazione ha ottenuto l’effetto desiderato, ovvero gettare discredito sul servizio pubblico" con giudizi "frettolosi", ha aggiunto Di Mare ricordando che l’organizzazione del "'concertone' è affidato ad una società esterna e, dunque, la Rai acquista uno spettacolo non promosso dalla Rai stessa, di fatto compra il diritto di riprendere questo evento e quindi la Rai non ha responsabilità diretta su quanto avviene" durante quell’evento. "Le scelte editoriali di chi produce l'evento non competono alla nostra azienda", ha concluso sempre il direttore di Rai Tre. (Rin)