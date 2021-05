Covid: Letta, per Pd riaperture irreversibili, bisogna farlo bene e nei tempi giusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha ribadito che il Pd resta fermo sulla posizione del rigore in merito alle riaperture. "Assolutamente sì", ha spiegato Letta intervistato dal Tg3, "per un motivo molto semplice: noi siamo per le riaperture, noi non siamo per le richiusure. Ma se si riapre non in sicurezza, ci saranno di nuovo le chiusure. Noi dobbiamo essere per riaperture irreversibili: ecco perchè - ha concluso il leader democratico - bisogna farlo responsabilmente, bene e nei tempi giusti". (Rin)