Farmacap: Fd'I, dimissioni commissario e direttore generale fallimento giunta Raggi

- "Con le dimissioni presentate oggi in diretta durante il dibattito in Aula Giulio Cesare dai vertici della società Farmacap constatiamo il fallimento dell'operato della giunta Raggi anche con riguardo a questa azienda speciale". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. "Una società importante nel fornire un prezioso servizio soprattutto alle fasce più deboli di questa città che, dopo cinque anni di melina, è sull'orlo di un precipizio insieme a 340 lavoratori. Un'azione fallimentare che ha portato alle dimissioni dei vertici aziendali scelti dalla giunta Raggi e pagati profumatamente insieme a varie consulenze con i soldi dei cittadini romani - aggiungono -. La Raggi si assuma la responsabilità di salvare l'azienda prima che intervengano in modo definitivo la Corte dei Conti e la magistratura. Oggi i nodi che da tempo denunciavamo sono venuti al pettine e i responsabili di questa sciagura, Raggi e Lemmetti in primis, dovrebbero trarne le conseguenze e dimettersi immediatamente per manifesta incapacità", concludono.(Com)