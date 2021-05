Decreto Sostegni: Mallegni (FI), per imprese è il primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni ha "un merito. Finalmente sappiamo con chiarezza a cosa sono servite e a chi andranno le risorse dello scostamento di bilancio. E' cambiato il merito con cui vengono allocati milioni di euro, ma non abbiamo ancora impresso quell'inversione di tendenza necessaria a mettere l'impresa privata al centro dell'azione di governo". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni. "I nostri imprenditori sono il cuore dell'economia, eppure abbiamo dovuto faticare per far capire a funzionari e tecnici ministeriali che, se l'attività subisce limitazioni o chiusure, non si possono pagare gli stipendi e pure le tasse - aggiunge -. Non vogliamo più perdere la voce per spiegare che il mondo produttivo deve essere sostenuto nella sua interezza, per far capire che il Turismo è il volano della Nazione e che le aziende del comparto non percepiscono un euro da 14 mesi. Abbiamo ottenuto lo stop alla Tosap, l'esenzione della prima rata dell'Imu, ma dobbiamo fare di più. Non abbiamo parlato di Tari, ad esempio, e lo dobbiamo fare nel prossimo decreto sostegni bis dove ci auguriamo di non trovare l'ennesimo zelante funzionario trincerato dietro una scrivania che non sa nulla di cosa voglia dire fare impresa. Ci auguriamo si possa definitivamente lavorare mettendo la politica al centro e non la burocrazia".(com)