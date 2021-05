Venezuela: Unicef invia congelatori per garantire catena del freddo vaccini anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato in Venezuela il primo dei due voli con i congelatori forniti dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef)per garantire la catena del freddo dei vaccini anti Covid-19. “Nell'ambito del meccanismo Covax, l'Unicef sostiene la preparazione dei paesi a ricevere vaccini contro la Covid-19. Questa settimana in Venezuela verranno consegnati un totale di 100 congelatori”, fa sapere Unicef sul suo account Twitter. I congelatori “saranno installati e distribuiti con il supporto dell'Unicef per aumentare la capacità di conservazione dei vaccini in luoghi strategici che consentano di avvicinare i servizi di immunizzazione alle comunità”. (segue) (Vec)