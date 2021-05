Venezuela: Unicef invia congelatori per garantire catena del freddo vaccini anti Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 aprile l’Organizzazione panamericana per la salute (Ops) ha confermato il pagamento da parte del governo venezuelano della sua quota all’organizzazione per accedere al meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), pensato per permettere l’accesso ai vaccini anche ai paesi più poveri. “Abbiamo conferma del primo pagamento, quanto al secondo sappiamo che è in corso e speriamo avvenga il prima possibile”, ha detto parlando nella sessione virtuale settimanale il direttore del Dipartimento di preparazione per le emergenze e la riduzione dei disastri dell’Ops, Ciro Ugarte. Quando anche il secondo pagamento andrà a buon fine verrà ultimato l’accordo per l’accesso alle dosi utili a vaccinare 5,7 milioni di persone, il 20 per cento della popolazione venezuelana. Ugarte ha tuttavia chiarito che proseguono i colloqui per stabilire quale sarà il vaccino da destinare al Venezuela, alla luce del fatto che il governo di Nicolas Maduro ha negato l’autorizzazione al vaccino di AstraZeneca. (segue) (Vec)