Venezuela: Unicef invia congelatori per garantire catena del freddo vaccini anti Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Maduro arriva dopo mesi di difficili colloqui tra governo e opposizione per sbloccare i fondi necessari per accedere ai vaccini messi a disposizione del meccanismo Covax. Lo stallo è frutto della contrapposizione tra il governo di Nicolas Maduro e l’opposizione guidata da Juan Guaidò, che ha portato i paesi che tuttora riconoscono il leader di opposizione come legittimo presidente ad interim, Stati Uniti e Regno Unito tra tutti, a congelare i fondi all’estero di Caracas. Fondi di cui il governo ha urgente bisogno per pagare la sua quota all’Organizzazione panamericana per la salute (Ops) e avere accesso ai vaccini messi a disposizione dal meccanismo Covax. (Vec)