Terrorismo: Amendola su estradizione ex brigatisti, da Macron importante scelta in controtendenza

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto una scelta in controtendenza rispetto al passato e per questo va ringraziato. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, commentando al "Tg4" l'estradizione degli ex brigatisti italiani autorizzata dalla Francia. "Dire no all'estradizione significa disconoscere i reati ed il bisogno di giustizia che soprattutto le vittime di quegli anni richiedono alle autorità italiane", ha dichiarato il sottosegretario. "Credo che sia stato un atto molto forte dell'amicizia italo-francese" e "la giustizia italiana farà il suo corso con tutte le garanzie del caso", ha aggiunto Amendola. (Res)