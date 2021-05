© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEConferenza stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali Davide Caparini (Bilancio e Finanza), Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale, coordinatore del tavolo territoriale di Brescia) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) al termine della giornata di incontri per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Brescia.Camera di Commercio, via Luigi Einaudi, 23 Brescia (ore 12.30)VARIEPresidio di USB Scuola Lombardia in contemporanea con la manifestazione nazionale di Roma.USR Lombardia in via Polesine 13 (ore 10.30)Conferenza stampa on line di Bit digital edition. Partecipano: Simona Greco, direttore manifestazioni proprie e partecipate Fiera Milano; Carlo Antonelli, amministratore delegato Fiera Milano Mediadiretta streaming (ore 11.00)Digital round table organizzata da Radio “Proprietà addio! l'auto tra noleggio, leasing e sharing”. Intervengono: Alessandro Morelli, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Gianmarco Giorda, Direttore Generale ANFIA; Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE; Alberto Viano, Amministratore Delegato LeasePlan; Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director ALD Automotive Italia; Stefano Gargiulo, Managing Director Europcar Mobility Group Italy; Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASADiretta streaming (ore 15.00 – 17.00)Quale Paese dopo la pandemia? Una grande alleanza democratica e antifascista organizzata dalla sezione Anpi Maria Lorini e Pio Galli della CGIL Lombardia. Partecipano: Roberto Cenati, presidente Anpi Lombardia; Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia; Tatiana Irmici, infermiera Ospedale del Ponte Varese; Luca Paladini, portavoce Sentinelli Milano; Aurora Bernardi, Unione degli Studenti Lecco. Modera Alberto Villa, presidente sezione Anpi Lorini/Galli.Diretta streaming sulle pagine Facebook Anpi Maria Lorini e Pio Galli e Cgil Lombardia. (ore 18.00)“Il Covid-19 e le sfide dei lavoratori in Italia e in Brasile”. Seminario internazionale di Cgil Lombardia e Cut San Paolo. Partecipano il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente nazionale della CUT Brasiliana Sergio Nobre, il segretario generale della Cgil Lombardia Alessandro Pagano e il presidente di Cut San Paolo Douglas Izzo. Verrà trasmesso un video di saluto del presidente Lula.diretta streaming sulle pagine Facebook di CUT-SP e CGIL Lombardia (ore 14.00)L'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini e il rabbino capo Alfonso Arbib dialogano sul mistero della sofferenza in tempi di pandemia.Università Statale di Milano, Aula 304, via Festa del Perdono e diretta streaming su zoom (ore 16.30)Confronto in diretta streaming tra professori universitari e consiglieri regionali su sistemi sanitari e Ats unica. Intervengono i professori Francesco Longo (Università Bocconi), Gian Vincenzo Zuccotti (Preside facoltà di medicina Università Statale di Milano) e il direttore Agenas (Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali) Domenico Mantoan. I relatori sono introdotti dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e moderati dal consigliere regionale Marco Fumagalli (M5S). Le conclusioni sono di Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità.Diretta streaming dal sito e pagina Facebook del Consiglio regionale della Lombardia. (ore 18.30)MONZAPresentazione delle Giornate fai di primavera. Intervengono il sindaco di Monza, Dario Allevi, il Presidente del FAI, Delegazione di Monza, Elena Colombo, l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo, i proprietari e i referenti dei Beni che ospiteranno le visite.Palazzo Comunale, Sala Consiglio - 2° Piano, Piazza Trento e Trieste (Ore 11.00)(Rem)