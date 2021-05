© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 6 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioneo II, III e VI. Odg: 1) intervento di ampliamento e contestuale ristrutturazione di edificio in Torino in strada Valsalice 226 int.11/B. Proposta di intervento ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 16/2018. Approvazione prot. 2020 - 5- 21400; 2) ampliamento di edificio residenziale caratterizzante il tessuto storico via Belmonte 23 prot. ed. 2020 -1 - 6644. Approvazione ai sensi dell'art. 26 comma 23bis della N.U.E.A. del P.R.G.C. vigente; 3)illustrazione del progetto della fermata SFM5 borgata Quagli - Le Gru.REGIONEIvrea (To), Stadio della canoa, Campionati europei assoluti di canoa slalom, con il sostegno del Consiglio regionale (fino al 9 maggio).ore 9, Videoconferenza, Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e recupero dell’autonomia economica, corso di formazione per operatoria cura dell'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con la Fondazione Don Mario OpertiOnlus.ore 11, Palazzo dell'Arsenale (via Arsenale 22)), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia prende parte alla cerimonia d'inaugurazione del Cortile d'onore e alla presentazione dell'opera editoriale "Palazzo Arsenale, tradizione, modernità e futuro". (Rpi)