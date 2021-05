Cimiteri: ok a quattro odg in Assemblea capitolina straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei servizi cimiteriali ha approvato quattro ordini del giorno: uno del M5s, uno di Fd'I e due del Pd. L'atto di maggioranza, a firma del consigliere M5s Roberto Di Palma e del presidente M5s della commissione Ambiente, Daniele Diaco, prevede tra le altre cose di procedere nella rimodulazione del contratto di servizio di Ama a reinternalizzare il servizio di autorizzazione alla cremazione nell'ambito dei Servizi delegati di Roma Capitale. Via libera anche a un odg di Fratelli d'Italia che tra le altre cose impegna la sindaca a mettere in atto urgentemente tutte le iniziative necessarie a un ampliamento del cimitero Flaminio attraverso la costruzione di altri quattro forni crematori. Approvati anche due ordini del giorno presentati dal Partito democratico che ha impegnato la sindaca a una implementazione delle assunzioni anche del personale destinato ai servizi cimiteriali e ad allestire nuovi forni crematori temporanei, anche con l’aiuto della Protezione civile, per gestire l’emergenza e fino al superamento della stessa, effettuando non meno di 60 cremazioni al giorno(Rer)