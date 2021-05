Farmacap: Politi-Bordoni (Lega), Lemmetti rassegni dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nulla sono serviti i Consigli straordinari, le commissioni o gli odg approvati in questi cinque anni. La giunta comunale ha fatto finta di nulla su tutto. Considerati i ritardi e gli inaccettabili silenzi da parte dell'Amministrazione capitolina, che hanno portato alle dimissioni della dirigenza di Farmacap, siamo pronti a dare battaglia in tutte le sedi competenti. Vanno garantiti i livelli occupazionali e il numero di farmacie pubbliche attive sul territorio cittadino. Pretendiamo le immediate dimissioni dell'assessore Lemmetti, colpevole di aver portato in fallimento l'azienda, oltre all'impegno immediato su una delibera che salvi Farmacap dal fallimento". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni consigliere comunale e segretario d'Aula. (Com)