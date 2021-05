Rai: Di Mare, azienda chiamata in causa in maniera diffamante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La telefonata con Fedez non l’ha chiesta l’azienda, ma il presidente della società che ha organizzato il 'concertone' del primo maggio". Lo ha affermato il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai sull’intervento del cantante Fedez nel corso del concerto del primo maggio. Ilaria Capitani, vicedirettore di Rai Tre, interviene alla telefonata quando "l’artista afferma 'che il servizio pubblico ha il potere di censurare chi volete' - ha proseguito Di Mare -. Un’affermazione inaccettabile: la dottoressa Capitani ha dunque chiarito la posizione dell’azienda che viene chiamata in causa in maniera diffamante". (Rin)