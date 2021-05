Cile: Covid, governo esclude nuovo rinvio elezioni a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Sanità del Cile, Paula Daza, ha escluso un secondo rinvio a causa della pandemia delle elezioni amministrative e costituenti fissate per il 15 e 16 maggio. "Oggi il panorama è diverso: ovviamente siamo in una situazione complessa, ancora con un numero significativo di casi ogni giorno, ma la tendenza indica un calo persistente nelle ultime tre settimane, con una pari diminuzione della positività e del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva", ha detto Daza in un'intervista con "Radio Cooperativa". La funzionaria del ministero della Sanità prevede inoltre "di avere 7 milioni e mezzo di persone vaccinate per le elezioni", ragione per la quale ha ribadito che "in questo momento, non vediamo alcun rischio imminente". Secondo dati diffusi dal governo, delle 230.435 autorità nominate dal Servizio elettorale (Servel) il 62 ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-covid ed il 52 per cento le due dosi. (segue) (Abu)