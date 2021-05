Cile: Covid, governo esclude nuovo rinvio elezioni a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è stato di 3.791, una cifra che conferma la tendenza decrescente della curva dei contagi. L'ultimo bollettino epidemiologico afferma inoltre che 15 regioni su sedici registrano una diminuzione dei casi negli ultimi 15 giorni e che anche il numero dei casi attivi è in calo, con 34.644 persone che risultano attualmente con l'infezione attiva. I nuovi decessi sono stati invece 30. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è di 1.222.949 mentre il totale dei decessi è di 26.726. In questo contesto il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è del 67 per cento. Sul fronte del piano di vaccinazione le autorità sanitarie dichiarano di aver già vaccinato il 44,8 per cento della popolazione prevista con un totale di 15.024.949 di dosi applicate (8.213.066 persone con la prima dose e 6.811.883 persone con la seconda). (Abu)