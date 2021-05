Edilizia: M5s, nostre proposte semplificazione superbonus condivise da imprese e tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i parlamentari del Movimento cinque stelle, Luca Sut e Patrizia Terzoni, "il pacchetto di misure del M5s per semplificare e snellire le procedure del superbonus 110 per cento è apprezzato e condiviso dalle imprese e dai tecnici, con i quali è da tempo aperto un proficuo scambio per mettere a punto una misura in grado di esplicare piamente i suoi obiettivi. La conferma è arrivata oggi dal confronto con il presidente di Ance, Gabriele Buia, e dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano". Parlando a margine dell'incontro "superbonus 110 per cento, procedure più semplici e tempi certi. Le proposte del Movimento cinque stelle", i due esponenti pentastellati aggiungono: "Oltre alle soluzioni tecniche necessarie per agevolare cittadini, progettisti e imprese nell'applicazione della maxi agevolazione, con Ance e Rete delle professioni tecniche abbiamo anche condiviso la necessità che da parte del governo sia fatta immediatamente chiarezza su tempi e dotazione finanziaria della proroga, almeno fino a fine 2023, nonché sulla disponibilità a estendere la misura anche alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, fortemente colpite dalla crisi sanitaria". (Com)