Credito: da Aula Camera via libera a mozione maggioranza su inadempienza bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Aula della Camera con 396 sì, nessun voto contrario e 48 astenuti alla mozione della maggioranza concernente iniziative di competenza in relazione al nuovo quadro normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati. Fratelli d'Italia si è astenuta. La mozione impegna il governo "ad adottare con urgenza ogni utile iniziativa di competenza volta a sostenere l’incremento di offerta di credito a beneficio di famiglie, imprese e partite Iva nel 2021 rispetto al 2020; a promuovere, in raccordo con gli istituti creditizi, una capillare campagna informativa sulla mutata normativa europea; a promuovere l’attuazione di politiche a livello comunitario che concorrano al progressivo riassorbimento dei debiti determinati dalla pandemia, anche attraverso il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese non finanziarie e anche con riferimento alle filiere che caratterizzano il tessuto produttivo italiano". (Rin)