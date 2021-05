Sicilia: Zambuto, patto per innovazione e rigenerazione nella Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patto per l'innovazione e la rigenerazione della Pubblica amministrazione in Sicilia. Con un incontro che si è tenuto questa mattina, l'assessore alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, e le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno condiviso l'avvio di un tavolo regionale che affronti le principali tematiche del settore. Lo ha annunciato la Regione Siciliana in una nota. Zambuto ha spiegato: "Come già avvenuto a livello nazionale tra governo e sindacati, nel corso dell'incontro sono state tracciate, in particolare, le linee di azione sui temi che riguardano le ricadute nell'Isola del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli effetti dell'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio scorso e le prospettive di riforma del settore del pubblico impiego". (Ren)