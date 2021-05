Covid: Lopalco, invitiamo cittadini a rispettare appuntamenti per vaccinazione in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitiamo i cittadini e le cittadine a presentarsi nei centri vaccinali all'orario indicato dalla adesione, per facilitare la somministrazione delle dosi, controllando anche su lapugliativaccina.it eventuali cambiamenti di data e ora, che saranno comunque comunicati anche via sms o per telefono. Gli assembramenti incontrollati nelle aree esterne dei centri spesso sono dovuti ad anticipi nella presentazione ai centri, dove il personale sanitario e della Protezione civile – che ringraziamo ancora una volta per lo sforzo - provvede a prendere la temperatura, invitare all'igiene delle mani e a indicare le zone di attesa. La nostra macchina ha provveduto finora a somministrare oltre 1,4 milioni di dosi: il corretto comportamento di ciascuno può facilitare questo sforzo". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale pugliese alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. (Ren)